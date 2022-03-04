Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Ось нові номери, за якими ви зможете додзвонитися до "швидкої", ДСНС та поліції. Запишіть їх!
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Номери замість "101" (ДСНС)
- для абонентів Київстар +380969632583
- для абонентів Lifecell
- +380639815841 та
- +380639812547
- для абонентів Vodafon +380995218203
Номери замість "103" ("швидка")
- +380679058744
- +380679058561
Резервні номери "102" (поліція)
- 0963225167
- 0680205581
- 0680971708
- 0989579718,
- 0683109186,
- 098182890
Резервний номер лінії служби екстреної допомоги "112" – +380322596031.
Зараз фахівці відновлюють роботу усіх ліній.
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