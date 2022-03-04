Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Ось нові номери, за якими ви зможете додзвонитися до "швидкої", ДСНС та поліції. Запишіть їх!

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Номери замість "101" (ДСНС)

  • для абонентів Київстар +380969632583
  • для абонентів Lifecell
  • +380639815841 та
  • +380639812547
  • для абонентів Vodafon +380995218203

Номери замість "103" ("швидка")

  • +380679058744
  • +380679058561

Резервні номери "102" (поліція)

  • 0963225167
  • 0680205581
  • 0680971708
  • 0989579718,
  • 0683109186,
  • 098182890

Резервний номер лінії служби екстреної допомоги "112" – +380322596031.

Зараз фахівці відновлюють роботу усіх ліній.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!