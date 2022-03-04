Прескоференція відбудеться о 15 годині 4 березня. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
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Голова фракції "Слуга народу" Арахамія та радник голови ОП Подоляк анонсували пресконференцію. Вона відбудеться у Львівській ОВА.
Джерело:Максим Козицький
Прескоференція відбудеться о 15 годині 4 березня. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Зверніть увагу Зеленський обговорив з прем'єром Японії ядерний тероризм Росії
Новина доповнюється