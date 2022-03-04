Президент України поінформував Кісідо Фуміо про ядерний тероризм РФ на Запорізькій АЕС.

До теми Зеленський про захоплення ЗАЕС: Всю ніч спілкувався зі світовими лідерами — всі шоковані

"Ми поділяємо оцінки серйозності загроз глобальній безпеці. Подякував Японії за різнопланову допомогу та санкційний тиск на Росію. Спільно протидіємо агресору!", – написав Зеленський.

Захоплення Запорізької АЕС: головне

3 березня, попри спротив місцевого населення, окупантам вдалося зайти в Енергодар, де розташовується Запорізька АЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати.

Згодом росіяни рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захопити. У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася. Оскільки це ядерний об'єкт, існувала загроза світового рівня.

Окупанти протягом тривалого часу не лише не припиняли вогонь, а і не підпускали рятувальників. Зрештою пожежники все ж розпочали ліквідацію пожежі та під ранок їй вдалося її загасити.

Водночас загарбники все проникли на територію станції. За даними представників ЗАЕС, це були кадирівці. Вони хочуть замінувати ЗАЕС, аби шантажувати Європу.

4 березня з'явилася інформація, що адміністративний корпус Запорізької АЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. На жаль, у бою з ворогом загинули українські бійці.

Нічна боротьба за атомну електростанцію в Енергодарі: відео





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