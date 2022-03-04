Президент України поінформував Кісідо Фуміо про ядерний тероризм РФ на Запорізькій АЕС.

До теми Зеленський про захоплення ЗАЕС: Всю ніч спілкувався зі світовими лідерами — всі шоковані

"Ми поділяємо оцінки серйозності загроз глобальній безпеці. Подякував Японії за різнопланову допомогу та санкційний тиск на Росію. Спільно протидіємо агресору!", – написав Зеленський.

Захоплення Запорізької АЕС: головне

  • 3 березня, попри спротив місцевого населення, окупантам вдалося зайти в Енергодар, де розташовується Запорізька АЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати.
  • Згодом росіяни рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захопити. У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася. Оскільки це ядерний об'єкт, існувала загроза світового рівня.
  • Окупанти протягом тривалого часу не лише не припиняли вогонь, а і не підпускали рятувальників. Зрештою пожежники все ж розпочали ліквідацію пожежі та під ранок їй вдалося її загасити.
  • Водночас загарбники все проникли на територію станції. За даними представників ЗАЕС, це були кадирівці. Вони хочуть замінувати ЗАЕС, аби шантажувати Європу.
  • 4 березня з'явилася інформація, що адміністративний корпус Запорізької АЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. На жаль, у бою з ворогом загинули українські бійці.

Нічна боротьба за атомну електростанцію в Енергодарі: відео


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