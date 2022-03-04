Президент Украины проинформировал Кисидо Фумио о ядерном терроризме РФ на Запорожской АЭС.

К теме Зеленский о захвате ЗАЭС: Всю ночь общался с мировыми лидерами — все шокированы

"Мы разделяем оценки серьезности угроз глобальной безопасности. Поблагодарил Японию за разноплановую помощь и санкционное давление на Россию. Совместно противодействуем агрессору!", – написал Зеленский.

Захват Запорожской АЭС: главное

3 марта, несмотря на сопротивление местного населения оккупантам удалось зайти в Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Захватчики стреляли в мирных людей и использовали против них гранаты.

Впоследствии россияне двинулись к самой станции и начали осуществлять попытки ее захватить. В ночь на 4 марта в результате обстрелов Запорожская АЭС загорелась. Поскольку это ядерный объект, существовала угроза мирового уровня.

Оккупанты в течение длительного времени не только не прекращали огонь, но и не подпускали спасателей. В конце концов пожарные все же начали ликвидацию пожара и под утро им удалось его потушить.

В то же время захватчики все же проникли на территорию станции. По данным представителей ЗАЭС, это были кадыровцы. Они хотят заминировать ЗАЭС, чтобы шантажировать Европу.

4 марта появилась информация, что административный корпус Запорожской АЭС и проходная на станцию – под контролем оккупантов. К сожалению, в бою с врагом погибли украинские бойцы.

Ночная борьба за атомную электростанцию в Энергодаре: видео

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!