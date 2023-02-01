Пилипенко решил вручить своей любимой оригинальный и незаконный подарок – пропуск, который позволяет ездить по Площади Рынок. Тем временем это – пешеходная зона. Сквозной проезд там – запрещен.

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Заезжать туда могут:

местные жители, проживающие в пределах исторической площади (по специальным пропускам);

машины, загружающие и разгружающие товары и продукты (в определенные часы).

Девушка подарку обрадовалась и заявила, что "любит выбываться", следовательно, охотно проедется по Площади Рынок. Романтический презент стоил Пилипенко должности.

Новых руководителей уже назначили

Новым главой патрульной полиции Львовской области стал Андрей Крутень. С 2019 года он занимал должность главы патрульной полиции Волынской области. Крутень поблагодарил за доверие и отметил важность командной работы. Необходимо постоянно повышать эффективность.

Тем временем патрульную полицию Волынской области возглавил Дмитрий Мокич. Раньше он был заместителем Крутня. В патрульной полиции работал с 2015 года. До этого работал спасателем.