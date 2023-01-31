Не так давно сеть облетела новость о том, что Тищенко исключили из партии и фракции "Слуга народа" из-за его вроде бы рабочей поездки в одну из курортных стран Азии. На своих страницах в социальных сетях отреагировал на это скандальный нардеп только вечером 30 января, обвинив СМИ в распространении фейков.

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"Неприятно признавать, но вы облажались"

По словам нардепа, средства массовой информации дискредитировали целую Украину перед вьетнамскими и таиландскими партнерами, распространяя информацию о Тищенко – потому и, собственно, "облажались". Он также подчеркнул, что уже 2 недели вел переговоры с азиатскими союзниками по приказу руководства, однако "доверие было подорвано" из-за "вбросов" в инфопространство.

Надо понимать, что во Вьетнаме и Таиланде доминирует российская повестка, очень большое количество российских экспатов, засилье российского туризма, преимущество российских инвестиций, российская пропаганда — все это не дает понять некоторым азиатским странам, что Россия ведет настоящую полномасштабную войну Украины,

– написал народный избранник.

Кроме того, он "пристыдил" журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача и других его коллег по цеху, которые сообщили широкой публике о командировке Тищенко "в форме фарса". В то же время, некоторые медиа он обвинил в том, что они распространяли его фотографии с отдыха, которые были сделаны еще до полномасштабного вторжения.



СМИ распространяли фотографии из отдыха Тищенко, сделанные до 24 февраля / Коллаж из соцсетей нардепа



Тищенко говорит, что СМИ распространяли о нем фейки / Коллаж из соцсетей Николая Тищенко

Следует также вспомнить слова Тищенко о том, что встречи "того уровня", которые он провел, – это действительно результат долгих переговоров и протокольной подготовки. Организовать их за день, как писали об этом медиа, просто невозможно, – по словам народного избранника.

Еще раз подчеркиваю, что нахожусь в этой командировке по приказу руководства. Все соответствующие разрешения на это у меня есть, в том числе подписан соответствующий документ от председателя ВР,

– отметил Тищенко.

Он констатировал, что границу пересек еще 10 января 2023 – то есть задолго до решение СНБО о том, что чиновникам нельзя выезжать за пределы страны во время войны.

Глава парламента говорит, что ничего не подписывал

Николай Тищенко акцентировал в своем сообщении на том, что отчет о его работе в Азии будет у Президента и руководителя Министерства иностранных дел. Как Николай отметил, он "уполномочен только на проведение этих переговоров, но распространять их результаты полномочий не имеет". В частности, из-за интереса к этой информации со стороны российских СМИ.

Однако широкого комментария о том, почему его исключили из партии и фракции, Тищенко не написал. Лишь лаконично отметил, что "об этом – вскоре".

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К этой теме напомним, комментарий спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука по поводу этой ситуации. Он констатировал, что Николая Тищенко никуда за границу никто не командировал. Соответственно, распоряжение на командировку в Таиланд Стефанчук как Председатель Верховной Рады Украины не подписывал.