Ракету сбили защитники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Событие состоялось 27 марта.
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Оккупанты выпускали ракету для ударов по мирным жителям.
Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте,
– отмечают офицеры 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Сбитая ракета на Николаевщине / Фото
Ракету сбили львовские десантники / Фото командования Десантно-штурмовых войск ВСУ
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