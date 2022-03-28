Ракету сбили защитники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Событие состоялось 27 марта.

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Оккупанты выпускали ракету для ударов по мирным жителям.

Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте,

– отмечают офицеры 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Сбитая ракета на Николаевщине / Фото

Ракету сбили львовские десантники / Фото командования Десантно-штурмовых войск ВСУ

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