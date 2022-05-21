За 2 дня тяжелых боев, когда кафиры пытались форсировать реку Северский Донец, штурмовые и артиллерийские подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили 73 единицы вражеской бронетехники, а также полностью разнесли их понтонную переправу.

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А уже на другом направлении львовские десантники всего за три дня боев, а именно 18, 19, 20 мая, нанесли значительные потери российским захватчикам.

В целом за это время артиллерийские, противотанковые, штурмовые и инженерно-саперные подразделения 80 бригады уничтожили:

26 боевых бронированных машин (БМД, БМП, БТР),

6 танков,

два 120 миллиметровых миномета 2С9 "Нона-С",

повредили (фактически вывели из строя) три БМД,

сбили БПЛА "Орлан-10"

Представитель Одесской ОВА отметил, что это достаточно большой список за 3 дня.

Оккупанты скорректировали по себе огонь на Луганщине

К слову, недавно в Северодонецке кафиры помогли ВСУ скорректировать по себе огонь. Благодаря сюжету пропагандистов украинским защитникам удалось установить точное местонахождение вражеской техники и нанести по ней сокрушительный удар.

Именно эта техника использовалась при подрыве автомобильно-пешеходного Павлоградского моста, простиравшегося через реку Северский Донец, а также при обстреле Северодонецка.

Общие потери врага

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, Вооруженные Силы Украине отправили на тот свет 28 850 кафиров. Заметим, что это примерные данные, поскольку сложно вести точные подсчеты.

Также россияне потеряли:

танков – 1 278 единиц;

боевых бронированных машин – 3 116 единиц;

артиллерийских систем – 596 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 169 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;

крылатых ракет – 104 единицы;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;

специальной техники – 43 единицы.

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