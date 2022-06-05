80-я отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожила вражеский склад и опубликовала "феерическое" видео в прямом и переносном смысле.

Обратите внимание Россияне хотели бежать через границу, но их поймали свои же и заставили вернуться на фронт

Файер-шоу от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады,

– написали военные.

Львовские десантники красиво "зажгли" вражеский склад с боеприпасами.

К слову, по подсчетам Минобороны, за время полномасштабного вторжения количество уничтоженной техники захватчиков можно оценить в более 10 миллиардов долларов.

Ежедневно украинские военные увеличивают эту цифру, обезвреживают танки и боевые машины.

Актуально о потерях врага

По состоянию на 5 июня украинские воины ликвидировали уже около 31 150 оккупантов. Также российские захватчики потеряли немало техники.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. По данным Генштаба ВСУ, сюда для доукомплектования подразделений, которые понесли потери, враг перебросил более 20 единиц вооружения и военной техники.

ВСУ успешно контратакуют в Северодонецке

Специалисты Института изучения войны отметили, что украинские войска успешно тормозят российских захватчиков в Луганской области. Поэтому попытки наступления россиян на Северодонецком направлении провальные.

В то же время контратаки ВСУ в Северодонецке успешны. По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, город на половину контролируют ВСУ, наполовину пока что российские захватчики.

Однако, Гайдай считает, что ВСУ имеют возможности отбить город у российской армии.

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