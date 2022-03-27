Так случилось и в субботу, 26 марта в Николаевской области. В этот день бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили три крылатые ракеты, выпущенные оккупантами.
Достойно внимания Жуткие кадры из мариупольского парка "Радуга"
Ракеты были успешно сбиты воинами-десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.
Это не первый раз подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбивают вражеские самолеты и ракеты. За время широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины десантники сбили около двух десятков самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.