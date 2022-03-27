Так случилось и в субботу, 26 марта в Николаевской области. В этот день бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили три крылатые ракеты, выпущенные оккупантами.

Достойно внимания Жуткие кадры из мариупольского парка "Радуга"

Ракеты были успешно сбиты воинами-десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.