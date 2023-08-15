Мэрия заявила, что решение будет обжаловаться в Верховном суде. Речь идет о том, что фирма "Галинвест" незаконно приватизировала имущество на коммунальном участке. Он расположен под "Добробутом".

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Детали дела

История началась еще в 1990-х. Тогда городской совет и украино-австрийская фирма учредили ООО "Галинвест". На участке планировали построить роскошную гостиницу на 5 этажей. В то же время, кризис привел к тому, что строительство замерло на уровне фундамента. Тем временем там обустроили "Добробут".

Между тем еще в 2004 году компании, владевшие долями "Галинвеста" вдруг удалили ЛГС из перечня учредителей. В течение 2020 – 2022 годов ООО "Галинвест" зарегистрировало право пользования участком и право собственности на промышленно-продовольственный торговый центр площадью 5211 м2, которого на самом деле не существует.

Впоследствии "Галинвест" закрыл рынок "Добробут" и разрешил компании "Евротрек" обустроить на его месте супермаркет "Арсен", заработавший в апреле 2023 года. При этом никаких разрешений на это строительство городской совет не выдавал,

– говорится в сообщении.

Присвоение коммунального участка и имущества ЛГС пытался обжаловать в суде.