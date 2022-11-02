Подробности инцидента разъяснили во Львовском городском совете. Там подчеркнули, что строительство незаконно, как и приобретение земли в центре Львова.

Важно Во Львове снесли часть рынка "Добробут": какая причина

О каком земельном участке идет речь

Камнем преткновения стал львовский рынок "Добробут", расположенный на площади Князя Осмомысла в центре Львова. По данным Львовского горсовета, большинство предпринимателей ушли с центрального львовского рынка еще в 2021 году, не выдержав периода пандемии. Сейчас там осталось немного торговых точек, работающих преимущественно по периметру.

Еще 30 лет назад австрийцы планировали построить там 5-этажную гостиницу с автостоянкой. Они обещали средства и технику, а Львовский городской совет – выделить участок за Оперным театром и снести 3 дома, которые мешали реализации проекта. Город свою часть обязательств выполнил. Застройщик только построил фундамент, на котором в 1997 году обустроили временный рынок "Добробут". Он должен был работать, пока инвестор не возобновит строительство гостиницы. Эта торговля затянулась на четверть века.

Кроме этого, пытаясь спасти предприятие от банкротства, город передал ему несколько земельных участков, чтобы инвестор наконец-то взялся выполнять обещанное. Но вместо этого – на одном из участков квазивладелец "Добробута" Валерий Холодило построил частное жилье.

Рынок "Добробут" в центре Львова: карта

Летом 2022 года организация "Галинвест" незаконно приступила к строительным работам и ищет новых арендаторов. Произошло это, несмотря на то, что уголовное производство находится в активной стадии.



Строительство на территории "Добробута" незаконное / Фото Львовского городского совета

Приватизация этой земли в центре Львова незаконна

Еще раньше в юридическом департаменте ЛГС отметили, что продажа или приватизация этого земельного участка является незаконной, ведь земля – коммунальная, а права собственности на недвижимость нет.

Как вдруг 24 декабря 2020 года предприятие "Галинвест" зарегистрировало право постоянного пользования 0,66 гектарами земельного участка на площади Князя Осмомысла. Назначение – строительство и обслуживание объектов туристической инфраструктуры и общепита, а также для строительства гостиничного комплекса.

После этого Львовский городской совет обратился с иском в суд. Городские власти требуют отмены государственного акта на право пользования этой землей. В целом против "Галинвеста" возбудили дела по нескольким статьям, среди которых:

о подделке документов по предварительному сговору группой лиц;

о злоупотреблении полномочиями лицами, которые оказывают публичные услуги, что повлекло тяжкие последствия.

Обратите внимание! По предварительным подсчетам, эта афера принесла городу ущерб в полмиллиарда гривен.

А в Хозяйственном суде Львовской области слушается дело об отмене акта о праве пользования земельным участком. Сейчас в рамках уголовного производства на земельный участок и имущество наложили арест. Строительные работы сумели прекратить, а судебные дела продолжаются.