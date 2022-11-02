Подробиці інциденту роз'яснили у Львівській міській раді. Там підкреслили, що будівництво є незаконним, як і придбання землі у центрі Львова.

Важливо У Львові знесли частину ринку "Добробут": яка причина

Про яку земельну ділянку мовиться

Каменем спотикання став львівський ринок "Добробут", що розташований на площі Князя Осмомисла у центрі Львова. За даними Львівської міськради, більшість підприємців пішли з центрального львівського ринку ще 2021 року, не витримавши часів пандемії. Наразі там залишилися небагато торгових точок, які працюють переважно по периметру.

Ще 30 років тому австрійці планували збудувати там 5-поверховий готель з автостоянкою. Вони о­бі­ця­ли кош­ти й техні­ку, а Львівсь­ка місь­ка ра­да – ви­ді­ли­ти ді­лян­ку за Опер­ним те­ат­ром і знести 3 бу­дин­ки, які за­ва­жа­ли ре­а­лі­зації про­єк­ту. Місто свою частину зобов'язань виконало. Забудовник лиш збудував фундамент, на якому у 1997 році облаштували тимчасовий ринок "Добробут". Він мав працювати, допоки інвестор не відновить будівництво готелю. Та торгівля затягнулась на чверть століття.

Крім цього, намагаючись врятувати підприємство від банкрутства, місто передало йому кілька земельних ділянок, аби інвестор нарешті взявся виконувати обіцяне. Та замість цього – на одній із ділянок псевдовласник "Добробут" Валерій Холодило звів собі приватне житло

Ринок "Добробут" у центрі Львова: карта

Влітку 2022 року організація "Галінвест" незаконно розпочала будівельні роботи та шукає нових орендарів. Сталося це попри те, що кримінальне провадження перебуває в активній стадії.



Будівництво на території "Добробуту" незаконне / Фото Львівської міської ради

Приватизації цієї землі у центрі Львова незаконна

Ще раніше в юридичному департаменті ЛМР наголосили, що продаж чи приватизація цієї земельної ділянки є незаконною, адже земля – комунальна, а права власності на нерухомість немає.

Аж раптом 24 грудня 2020 року підприємство "Галінвест" зареєструвало право постійного користування 0,66 гектарами земельної ділянки на площі Князя Осмомисла. Призначення – будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, а також для будівництва готельного комплексу.

Після цього Львівська міська рада звернулася з позовом до суду. Міська влада вимагає скасувати державний акт на право користування цією землею. Загалом проти "Галінвесту" порушили справи за кількома статтями, серед яких:

про підроблення документів за попередньою змовою групою осіб;

про зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки.

Зверніть увагу! За попередніми підрахунками, ця афера принесла місту збитки на пів мільярда гривень.

А у Господарському суді Львівської області слухається справа про скасування акту на право користування земельною ділянкою. Зараз у межах кримінального провадження на земельну ділянку та на майно наклали арешт. Будівельні робити вдалось припинити, натомість судові справи тривають