Она возглавляла Львовский областной совет последние два года. Депутаты большинства фракций жестко критиковали Гримак, поэтому признали ее работу неудовлетворительной во время тайного голосования.

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Гримак отправили в отставку

Председатель Львовского облсовета выступила перед депутатами и предоставила отчет о своей работе. Гримак заявила, что основными направлениями ее работы были:

поддержка медицины и повышение качества медицинских услуг,

социальная защита,

системное развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики,

поддержка малого и среднего бизнеса, агропроизводителей, инвестиционных научных проектов, экологических проектов,

развитие инфраструктуры,

безопасность в общинах,

поддержка военных формирований,

региональное, трансграничное и международное сотрудничество,

эффективное управление имуществом общей собственности.

На отчет главы облсовета отреагировали достаточно критично. В большинстве случаев критиковали Гримак по финансовым вопросам. В частности, непринятие бюджета на 2023 год и общие расходы на содержание работников. Гримак конкретных ответов не давала, а подробности за время своего управления в горсовете пообещала предоставить в письменном виде.

Заслушав отчет, депутаты облсовета сочли работу Гримак неудовлетворительной и отправили ее в отставку. За это решение проголосовало 48 депутатов.



Депутаты облсовета проголосовали за увольнение Гримак / Фото Zaxid.net



Как голосовали депутаты / Фото Zaxid.net

Скандал с пропуском работницы Львовского облсовета: женщину наказали

Василиса Софранюк, главный специалист отдела гуманитарной политики Львовского облсовета, получила наказание после скандала с подаренным пропуском.

Глава Львовского горсовета Ирина Гримак 30 марта заявила, что Софранюк наказали за нарушение морально-этических норм. К ней было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Кроме того, эта ситуация также повлияет на дальнейшую судьбу Софранюк. По словам Гримак, инцидент с пропуском будут учитываться при прохождении переаттестации.