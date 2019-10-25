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      Львовский ІТ-предприниматель создал уникальный формат заведения питания

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      Рафал Шиманский
      Рафал Шиманский

      Львов не только перенимает последние технические инновации, но и задает новые тренды, которых еще не видел европейский рынок.

      Ведь именно здесь через месяц откроется революционный сервис – ресторан быстрого питания AppFood.

      Каждая деталь этого проекта необычна для посетителей. Вот, например, вместо привычных бургеров и сэндвичей здесь будут подавать домашнюю еду: пончики, наваристые супы, запеканки, ведерки с шашлыками и креветки. Заявленное время приготовления каждого блюда – 3-4 минуты. А в случае задержки посетителя ждет бонус, в знак извинения.

      Но самая главная фишка заведения, которая и делает его революционным – это обслуживание. Оно не предусмотрено в том виде, к которому мы привыкли. Слоган AppFood звучит как "твой смартфон – твой официант", что полностью соответствует концепции ресторана. Действительно, здесь нет официантов и кассиров – все процессы автоматизированы и выполняются без участия человека. Заказ оформляется и оплачивается через приложение в смартфоне, и уже за 3 минуты доставляется на ленте сквозь отверстие в стене между кухней и залом. Само приложение есть как на Android так и на iOS.

      На данный момент этому сервису нет аналогов в Европе. Основатель проекта Рафал Шиманский признается, что он "не эволюционер, а революционер", и стремится открыть новые ниши на рынке, вместо того чтобы соревноваться в уже заполненных. Такой подход к проектам описывается в книге "Стратегия голубого океана" Ким Чана и Рене Моборна, которую Рафал считает обязательной к прочтению. По его словам, перед созданием каждого стартапа в своей компании идею проверяют на актуальность и уникальность согласно алгоритмам, описанным в "Стратегии".

      Каким образом появилась сама идея?

      Рафал рассказывает, что она выходила из его трех ключевых требований к заведению: хорошее обслуживание, скорость приготовления и высокое качество еды.

      Предприниматель любит польскую кухню и говорит, что в жидком львовском ресторане готовят традиционные блюда так, как их готовят в Польше. Поэтому в меню AppFood добавили традиционные польские супы и запеканки. Большинство из них в заведении будут готовить по рецептам жены Рафала Натальи – еще одна необычная деталь этого проекта.

      Скорость приготовления – важный показатель в современном мире. В будние дни посетители очень ограничены во времени, и чаще всего выбирают рестораны быстрого питания. Но бывают ситуации, когда мы критически опаздываем, и у нас нет даже этих 10-15 минут, которые нужно выделить на McDonald's. Рафал уверяет, что у каждого всегда найдутся 3-4 минуты на то, чтобы дождаться заказ с AppFood.

      Как известно, в сфере услуг сервис – один из основных факторов, формирующих отношение клиента к продукту. А по словам Рафала Шиманского, "сейчас уровень сервиса зависит от характера персонала. Если человек ответственный – сервис хороший, если нет – все ужасно. Но если полностью убрать человека из сферы обслуживания, автоматизировать все, что возможно, то будет всегда хорошо".

      Вероятно, это смелое и логичное решение – вместо того, чтобы тратить часы на обучение персонала, посвятить это время созданию интерфейса, который не будет иметь возможности перепутать или забыть заказ, задержаться с приготовлением или оплатой.

      AppFood можно смело назвать сервисом для интровертов. Ведь в самом заведении нет ни одного человека, кроме посетителей. Никаких контактов с официантом или кассиром, и за все время пребывания в кафе можно не произнести ни слова... Согласно распространенному мнению, интровертов довольно много среди работников ИТ-сферы, а основатель заведения – СЕО одной львовской IT-компании.

      Возможно, именно так все и было? Рафал вдохновлялся сборным образом "айтишника", разрабатывая кафе? Если учесть, что львиная доля ІТ-рынка Западной Украины сосредоточена во Львове, такая ставка на ІТ-работников безусловно бы сработала. Также целевой аудиторией AppFood явно будут студенты и взрослые, работающие в центре, недалеко от кафе. Многие дети будут просить своих родителей сводить их в место, где все автоматизировано и совсем не похоже на другие заведения.

      До открытия инновационного ресторана быстрого питания остается около месяца.

      Безусловно, будущее – за автоматизацией и роботизацией, и обществу необходимы шаги в этом направлении. Если концепция с AppFood окажется удачной, Рафал планирует открыть подобные заведения в других городах Украины. А также имплементировать идею в другие сферы обслуживания, что приблизит нас еще на один шаг к высокотехнологичному и комфортного будущего.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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