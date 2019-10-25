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      Львівський ІТ-підприємець створив унікальний формат закладу харчування

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      Рафал Шиманський
      Рафал Шиманський

      Львів не тільки переймає останні технічні інновації, а й задає нові тренди, яких ще не бачив європейський ринок.

      Адже саме тут за місяць відкриється революційний сервіс ресторан швидкого харчування AppFood.

      Кожна деталь цього проєкту незвична для відвідувачів. Ось, наприклад, замість звичних бургерів і сендвічів тут подаватимуть домашню їжу: пончики, наваристі супи, запіканки, відерця з шашликами і креветки. Заявлений час приготування кожної страви 3-4 хвилини. А у разі затримки відвідувача чекає бонус, у знак вибачення.

      Але найголовніша фішка закладу, яка і робить його революційним – це обслуговування. Воно не передбачено в тому вигляді, до якого ми звикли. Слоган AppFood звучить як "твій смартфон твій офіціант", що повністю відповідає концепції ресторану. Дійсно, тут немає офіціантів і касирів всі процеси автоматизовані і виконуються без участі людини. Замовлення оформляється і оплачується через додаток в смартфоні, і вже за 3 хвилини доставляється на стрічці крізь отвір в стіні між кухнею та залом. Сам додаток є як на Android, так і на iOS.

      На даний момент цьому сервісу немає аналогів в Європі. Засновник проєкту Рафал Шиманський зізнається, що він "не еволюціонер, а революціонер", і прагне відкрити нові ніші на ринку, замість того щоб змагатися в уже заповнених. Такий підхід до проєктів описується в книзі "Стратегія блакитного океану" Кім Чана і Рене Моборна, яку Рафал вважає обов’язковою до прочитання. За його словами, перед створенням кожного стартапа в своїй компанії ідею перевіряють на актуальність і унікальність згідно з алгоритмами, описаними в "Стратегії".

      Яким чином з’явилась сама ідея?

      Рафал розповідає, що вона виходила з його трьох ключових вимог до закладу: гарне обслуговування, швидкість приготування і висока якість їжі.

      Підприємець любить польську кухню і каже, що в рідкому львівському ресторані готують традиційні страви так, як їх готують в Польщі. Тому в меню AppFood додали традиційні польські супи і запіканки. Більшість з них в закладі готуватимуть за рецептами дружини Рафала Наталії ще одна незвична деталь цього проєкту.

      Швидкість приготування важливий показник у сучасному світі. У будні дні відвідувачі дуже обмежені в часі, і найчастіше обирають ресторани швидкого харчування. Але бувають ситуації, коли ми критично спізнюємось, і у нас немає навіть цих 10–15 хвилин, які потрібно виділити на McDonald's. Рафал запевняє, що у кожного завжди знайдуться 3–4 хвилини на те, щоб дочекатися замовлення з AppFood.

      Як відомо, в сфері послуг сервіс один з основних чинників, що формують ставлення клієнта до продукту. А за словами Рафала Шиманського, "наразі рівень сервісу залежить від характеру персоналу. Якщо людина відповідальна сервіс добрий, якщо ні  все жахливо. Але якщо повністю забрати людину зі сфери обслуговування, автоматизувати все, що можливо, то буде завжди добре".

      Певно, це сміливе і логічне рішення замість того, щоб витрачати години на навчання персоналу, присвятити цей час створення інтерфейсу, який не матиме можливості переплутати або забути замовлення, затриматися з приготуванням або оплатою.

      AppFood можна сміливо назвати сервісом для інтровертів. Адже в самому закладі немає жодної людини, крім відвідувачів. Жодних контактів з офіціантом або касиром, і за весь час перебування в кафе можна не вимовити ні слова… Згідно з поширеною думкою, інтровертів досить багато серед працівників ІТ-сфери, а засновник закладу СЕО однієї львівської ІТ-компанії.

      Можливо, саме так все і було? Рафал надихався збірним образом "айтішника", розробляючи кафе? Якщо врахувати, що левова частка ІТ-ринку Західної України зосереджена у Львові, така ставка на ІТ-працівників безумовно б спрацювала. Також цільовою аудиторією AppFood явно будуть студенти і дорослі, що працюють в центрі, неподалік від кафе. Багато дітей будуть просити своїх батьків зводити їх в місце, де все автоматизовано і зовсім не схоже на інші заклади.

      До відкриття інноваційного ресторану швидкого харчування залишається близько місяця.

      Безумовно, майбутнє за автоматизацією і роботизацією, і суспільству необхідні кроки у цьому напрямі. Якщо концепція з AppFood виявиться вдалою, Рафал планує відкрити подібні заклади в інших містах України. А також імплементувати ідею в інші сфери обслуговування, що наблизить нас ще на один крок до високотехнологічного і комфортного майбутнього.

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      Теги: Новини України
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