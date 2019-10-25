Львівський ІТ-підприємець створив унікальний формат закладу харчування

Львів не тільки переймає останні технічні інновації, а й задає нові тренди, яких ще не бачив європейський ринок.

Адже саме тут за місяць відкриється революційний сервіс – ресторан швидкого харчування AppFood.

Кожна деталь цього проєкту незвична для відвідувачів. Ось, наприклад, замість звичних бургерів і сендвічів тут подаватимуть домашню їжу: пончики, наваристі супи, запіканки, відерця з шашликами і креветки. Заявлений час приготування кожної страви – 3-4 хвилини. А у разі затримки відвідувача чекає бонус, у знак вибачення.

Але найголовніша фішка закладу, яка і робить його революційним – це обслуговування. Воно не передбачено в тому вигляді, до якого ми звикли. Слоган AppFood звучить як "твій смартфон – твій офіціант", що повністю відповідає концепції ресторану. Дійсно, тут немає офіціантів і касирів – всі процеси автоматизовані і виконуються без участі людини. Замовлення оформляється і оплачується через додаток в смартфоні, і вже за 3 хвилини доставляється на стрічці крізь отвір в стіні між кухнею та залом. Сам додаток є як на Android, так і на iOS.

На даний момент цьому сервісу немає аналогів в Європі. Засновник проєкту Рафал Шиманський зізнається, що він "не еволюціонер, а революціонер", і прагне відкрити нові ніші на ринку, замість того щоб змагатися в уже заповнених. Такий підхід до проєктів описується в книзі "Стратегія блакитного океану" Кім Чана і Рене Моборна, яку Рафал вважає обов’язковою до прочитання. За його словами, перед створенням кожного стартапа в своїй компанії ідею перевіряють на актуальність і унікальність згідно з алгоритмами, описаними в "Стратегії".

Яким чином з’явилась сама ідея?

Рафал розповідає, що вона виходила з його трьох ключових вимог до закладу: гарне обслуговування, швидкість приготування і висока якість їжі.

Підприємець любить польську кухню і каже, що в рідкому львівському ресторані готують традиційні страви так, як їх готують в Польщі. Тому в меню AppFood додали традиційні польські супи і запіканки. Більшість з них в закладі готуватимуть за рецептами дружини Рафала Наталії – ще одна незвична деталь цього проєкту.

Швидкість приготування – важливий показник у сучасному світі. У будні дні відвідувачі дуже обмежені в часі, і найчастіше обирають ресторани швидкого харчування. Але бувають ситуації, коли ми критично спізнюємось, і у нас немає навіть цих 10–15 хвилин, які потрібно виділити на McDonald's. Рафал запевняє, що у кожного завжди знайдуться 3–4 хвилини на те, щоб дочекатися замовлення з AppFood.

Як відомо, в сфері послуг сервіс – один з основних чинників, що формують ставлення клієнта до продукту. А за словами Рафала Шиманського, "наразі рівень сервісу залежить від характеру персоналу. Якщо людина відповідальна – сервіс добрий, якщо ні – все жахливо. Але якщо повністю забрати людину зі сфери обслуговування, автоматизувати все, що можливо, то буде завжди добре".

Певно, це сміливе і логічне рішення – замість того, щоб витрачати години на навчання персоналу, присвятити цей час створення інтерфейсу, який не матиме можливості переплутати або забути замовлення, затриматися з приготуванням або оплатою.

AppFood можна сміливо назвати сервісом для інтровертів. Адже в самому закладі немає жодної людини, крім відвідувачів. Жодних контактів з офіціантом або касиром, і за весь час перебування в кафе можна не вимовити ні слова… Згідно з поширеною думкою, інтровертів досить багато серед працівників ІТ-сфери, а засновник закладу – СЕО однієї львівської ІТ-компанії.

Можливо, саме так все і було? Рафал надихався збірним образом "айтішника", розробляючи кафе? Якщо врахувати, що левова частка ІТ-ринку Західної України зосереджена у Львові, така ставка на ІТ-працівників безумовно б спрацювала. Також цільовою аудиторією AppFood явно будуть студенти і дорослі, що працюють в центрі, неподалік від кафе. Багато дітей будуть просити своїх батьків зводити їх в місце, де все автоматизовано і зовсім не схоже на інші заклади.

До відкриття інноваційного ресторану швидкого харчування залишається близько місяця.

Безумовно, майбутнє – за автоматизацією і роботизацією, і суспільству необхідні кроки у цьому напрямі. Якщо концепція з AppFood виявиться вдалою, Рафал планує відкрити подібні заклади в інших містах України. А також імплементувати ідею в інші сфери обслуговування, що наблизить нас ще на один крок до високотехнологічного і комфортного майбутнього.