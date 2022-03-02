Видео с задержанием Рубана было опубликовано вечером 1 марта на странице Зимноводовской ОТО. Но в полиции сообщили, что его задержали еще днем ​​28 февраля.

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Задержал его и передал полиции офицер батальона полка "Азов".

Да, около обеда в полицию поступил вызов. Сотрудников полиции вызвали на железнодорожный вокзал, где им передали задержанного. Его доставили в полицейский участок, где с ним работали сотрудники Службы безопасности Украины,

– рассказала спикер областной полиции Светлана Добровольская.

Что следует знать о Владимире Рубане