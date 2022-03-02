Відео із затриманням Рубана опублікували ввечері 1 березня на сторінці Зимноводівської ОТГ. Але у поліції повідомили, що затримали його ще вдень 28 лютого.

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Затримав та передав поліції його офіцер батальйону полку "Азов".

Так, близько обіду до поліції надійшов виклик. Працівників поліції викликали на залізничний вокзал, де їм передали затриманого. Його доставили у поліцейський відділок, де з ним працювали співробітники Служби безпеки України,

– розповіла речниця обласної поліції Світлана Добровольська.

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