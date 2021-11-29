Адвокат Олексій Шевчук заявив, що "справи "Савченко – Рубана" більше не існує. Правозахисник також оприлюднив копію ухвали від 29 листопада.

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Клопотання захисників. Савченко Надії Вікторівни про повернення обвинувального акта задовольнити. Ухвала може бути оскаржена у Київському апеляційному суді через Броварський міськрайонний суд Київської області протягом семи днів з дня її оголошення,

– зазначається у документі.

Повний текст ухвали буде оголошено о 15:00 3 грудня у залі Броварського міськрайонного суду.



Суд відмовився арештовувати Савченко / Фото Олексія Шевчука

Савченко підтвердила інформацію

Савченко на своїй сторінці у фейсбуці підтвердила інформацію, оприлюднену її адвокатом Шевчуком.

Обвинувальний акт, із звинуваченням Надії Савченко та Володимира Рубана "у підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру", повернуто прокурору, з причини необґрунтованості обвинувачення,

– написала вона.

"У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою прокурору, відмовлено", – додала Савченко.

Зверніть увагу! У березні 2018 року стало відомо, що Надію Савченко підозрюють в підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради.

У чому звинувачували Савченко та Рубана

Їх заарештували в 2018 році. Савченко підозрювали у змові з проросійськими бойовиками, підготовці масштабного теракту в центрі Києва, спробі повалення конституційного ладу та захоплення влади.

Рубана затримали, коли він перевозив з окупованої території на підконтрольну територію України велику кількість зброї. Йому оголосили підозру в спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю, а опісля взяли під арешт.

За даними прокуратури, за допомогою зброї з окупованих територій Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та голови МВС Арсена Авакова. Серед планів – були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

Савченко та Рубан цілий рік перебували під арештом, який весь час продовжували, адже слідство у справі ще не завершилось. Уже 16 квітня 2019 року їх звільнили з-під варти.

Текст публікації Олексія Шевчука:

Шановні журналісти! Справи Савченко-Рубана більше не існує! Акт повернуто! Справа розвалена!