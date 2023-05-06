Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что на площади Рынок развернули штандарты всех военных и оборонных структур Украины. Флаг Львова поднял украинский герой – военный Роман Василюк, лечащийся во львовском центре UNBROKEN, пишет 24 Канал.

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Львову – 767 лет

Украина и Львов стоят благодаря несокрушимости духа наших Защитников. Мы отказались от празднований и масштабных мероприятий. Но вместо этого имели за честь поблагодарить военных,

– написал городской голова.

Садовый также рассказал, что флаг Львова поднял Роман Василюк, сам родом из Житомирщины. Во Львове боец буквально 5 мая получил протез руки, ведь получил ранения, защищая нашу независимость под Бахмутом. У военного протезы руки и ноги.

Как проходила церемония поднятия флага Львова и вынос флагов военных и оборонных структур Украины: смотрите видео

Кроме того, львов возле Ратуши также одели в военную форму. Это произошло впервые в истории города. В управлении внутренней политики Львовского городского совета объяснили, что это символический жест, ведь в этот день акцентировали на благодарности нашим защитникам за то, что борются за свободу для Украины и Львова в частности.

В городском совете рассказали, что перед Ратушей развернули флаги 12 военных и оборонных структур Украины:

Государственный флаг Украины;

флаг Вооруженных сил Украины;

флаг Государственной пограничной службы Украины;

Сухопутных войск;

Национальная гвардия Украины;

Воздушных сил;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Военно-морских сил;

Национальная полиция Украины;

Десантно-штурмовые войска;

Службы безопасности Украины;

Сил особых операций.

Представили флаги курсанты Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Потом все спели гимн Украины.

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От вас очень многое зависит. Пожалуйста, работайте каждый день, работайте день и ночь, делайте новые открытия и прославляйте ими Украину,

– призвал Почетный гражданин Львова, академик НАН Украины Игорь Юхновский.

Капеллан Львовского городского совета отец Павел Дроздяк призвал просить Бога, чтобы охранял наш край, благословил Украину, чтобы не давал забыть эту жертву, которую каждый день складывают наши защитники.

Также в конце мероприятия прошел почетный караул Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Как поднимали флаги во Львове / Фото городского совета и Андрея Садового

На 17:00 6 мая на Лычаковском кладбище состоится совместная молитва с участием семей погибших Героев. Ее проведут на Поле почётных захоронений №86-А и продолжат на Полях №67 и №76.

Обратите внимание! Город основал король Даниил примерно в 1231 – 1235 годах. Первое летописное упоминание Львова датируется 1256 годом. Тогда о Львове написали в Галицко-Волынской летописи.

В честь города в течение выходных – 6 и 7 мая – городские трамваи и троллейбусы будут украшены национальными флажками, а также флагами с гербом Львова. Обо всех мероприятиях по случаю города – читайте по ссылке.