Мер Львова Андрій Садовий розповів, що на площі Ринок розгорнули штандарти усіх військових та оборонних структур України. Стяг Львова підняв український герой – військовий Роман Василюк, який лікується у львівському центрі UNBROKEN, пише 24 Канал.

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Львову – 767 років

Україна та Львів стоять завдяки незламності духу наших Захисників. Ми відмовились від святкувань та масштабних заходів. Але натомість мали за честь скласти подяку військовим,

– написав міський голова.

Садовий також розповів, що прапор Львова підняв Роман Василюк, який сам родом з Житомирщини. У Львові боєць буквально 5 травня отримав протез руки, адже зазнав поранень, захищаючи нашу незалежність під Бахмутом. У військового протези руки та ноги.

Як відбувалась церемонія підняття прапора Львова та винесення прапорів військових та оборонних структур України: дивіться відео

Окрім того, левів біля Ратуші також вдягнули у військову форму. Це відбулось вперше в історії міста. В управлінні внутрішньої політики Львівської міської ради пояснили, що це символічний жест, адже в цей день акцентували на подяці нашим захисникам за те, що виборюють свободу для України та Львова зокрема.

У міській раді розповіли, що перед Ратушею розгорнули прапори 12 військових та оборонних структур України:

Державний прапор України;

прапор Збройних Сил України;

прапор Державної прикордонної служби України;

Сухопутних військ;

Національної гвардії України;

Повітряних сил;

Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Військово-морських сил;

Національної поліції України;

Десантно-штурмових військ;

Служби безпеки України;

Сил спеціальних операцій.

Представили стяги курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Опісля всі заспівали гімн України.

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Від вас дуже багато залежить. Будь ласка, працюйте щодня, працюйте вдень і вночі, робіть нові відкриття і прославляйте ними Україну,

– закликав Почесний громадянин міста Львова, академік НАН України Ігор Юхновський.

Капелан Львівської міської ради отець Павло Дроздяк закликав просити Бога, щоб охороняв наш край, благословив Україну, щоб не давав забути цю жертву, яку щодня складають наші захисники.

Також наприкінці заходу пройшла почесна варта Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як підіймали стяги у Львові / Фото міської ради та Андрія Садового

На 17:00 6 травня на Личаківському кладовищі відбудеться спільна молитва за участі родин загиблих Героїв. Її проведуть на Полі почесних поховань №86-А та продовжать на Полях № 67 та № 76.

Зверніть увагу! Місто заснував король Данило приблизно у 1231 – 1235 роках. Перша літописна згадка Львова датується 1256 роком. Тоді про Львів написали у Галицько-Волинському літописі.

На честь міста протягом вихідних – 6 та 7 травня – міські трамваї та тролейбуси будуть прикрашені національними прапорцями, а також стягами з гербом Львова. Про всі заходи з нагоди міста – читайте за посиланням.