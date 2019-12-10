Львы из бердянского зоопарка отправились на волю: трогательные фото

Львов из бердянского зоопарка "Сафари" решили передать в приют для хищников Love Lions Alive. Так, из Украины в Южную Африку отправились 5 львов. Их отправили из терминала Cargo, что в Борисполе.

О возвращении хищников в привычную для них среду обитания сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды в фейсбуке.

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После длительных ожиданий всех необходимых документов, 5 львов (4 самки и 1 самец) наконец отправятся в заповедник. Это было достойное решение, принятое владельцами зоопарка и теми людьми, которые помогали довести дело до завершения,

– говорится в сообщении.

Владельцы зоопарка обратились к Благотворительному фонду "Международная организация Лоренса Энтони", которая осуществляет спасение диких животных из цирков и частных зоопарков, с просьбой передать животных в Африку.

По прибытию их переселят в приют, где животные смогут свободно жить на территории площадью 25 гектаров.