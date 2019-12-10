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      Леви з бердянського зоопарку відправилися на волю: зворушливі фото

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      Із бердянського зоопарку леви помандрували до Південної Африки / фото із соцмереж

      Левів з бердянського зоопарку "Сафарі" вирішили передати у притулок для хижаків Love Lions Alive. Так, з України до Південної Африки вирушили 5 левів. Їх відправили з терміналу Cargo, що у Борисполі.

      Про повернення хижаків у звичну для них середовище проживання повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля у фейсбуці.

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      Після тривалих очікувань усіх необхідних документів, 5 левів (4 самиці та 1 самець) нарешті відправляться до заповідника. Це було гідне рішення, прийняте власниками зоопарку і тими людьми, які допомагали довести справу до завершення,
      – мовиться у повідомленні.

      Власники зоопарку звернулись до Благодійного фонду "Міжнародна організація Лоренса Ентоні", яка здійснює порятунок диких тварин з цирків та приватних зоопарків, з проханням передати тварин до Африки.

      По прибуттю їх переселять до притулку, де тварини зможуть вільно жити на території площею 25 гектарів.

       

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      Теги: Новини України Світ тварин Бердянськ Міністерство енергетики та захисту довкілля
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