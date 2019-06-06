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      "Лымеривна" в современной постановке Ивана Урывского на сцене театра имени Ивана Франко

      Новая тема 4 Читати новину українською

      Бурные страсти достойные произведений Шекспира. Современная версия украинской классики "Лымеривна" Панаса Мирного – на камерной сцене театра Ивана Франко в постановке молодого талантливого режиссера Ивана Урывского.

      Романтическая история любви по мотивам народной баллады о девушке, которую заставляют жениться на нелюбимом, превратилась то ли на сон, то ли на бред с условными временными рамками.

      "Зацепила история. Немножко там я даже такого Шекспира увидел между персонажами. И было интересно попробовать, сделать вызов как сделать такую ​​бытовую сложную пьесу, малоизвестную, было интересно, что на самом деле можно с ней сделать", – рассказал режиссер Иван Урывский.

      На извечные темы любви и предательства, отношений родителей и детей наслаиваются современные контексты: манипулирование ради получения желаемого, невозможность найти виновного и попытка отстоять свой выбор.

      "Проблемы вечные. Хочется каждому быть свободным, иметь свое мнение, быть личностью. И детям, и мамам. Я думаю, что это будет для них полезно посмотреть. Потому что дети – это дети, мамы – это мамы. У каждого свое мнение, свой путь. Как говорит: "Накормила птичка детей и распустила по миру широкому", – отметила актриса, исполнительница главной роли Натальи Марина Кошкина.

      Впечатляющая пластика и невероятные перевоплощения актеров на фоне минималистичных декораций – все это не оставляет равнодушным и держит зрителя до последней минуты.

      "Я когда прочитал пьесу, я подумал: "Боже, какой архаичный текст!". Но актуальная тема. И сразу возник вопрос: "Как это будет делать Иван?" Потому что его представления всегда современные, с крутым, я бы сказал, европейским направлением", – поделился актер, исполнитель главной роли Карпа Виталий Ажнов.

      Как признаются сами актеры – сыграть у режиссера Ивана Урывского мечтали давно. Спектакль создавался и менялся на протяжении всего подготовительного периода, а по поводу финала шли споры. Впрочем, он оказался неожиданным для всех. Премьеру "Лымеривна" зрители смогут увидеть на камерной сцене театра имени Ивана Франко уже 6 июня.

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