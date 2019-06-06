"Лимерівна" в сучасній постановці Івана Уривського на сцені театру імені Івана Франка

Бурхливі пристрасті гідні творів Шекспіра. Сучасна версія української класики "Лимерівна" Панаса Мирного – на камерній сцені театру Івана Франка у постановці молодого талановитого режисера Івана Уривського.

Романтична історія кохання за мотивами народної балади про дівчину, яку змушують одружитися з нелюбом, перетворилась чи то на сон чи то на марення з умовними часовими рамками.

"Зачепила історія. Трішки там я навіть такого Шекспіра побачив між персонажами. І було цікаво спробувати, зробити виклик: як зробити таку побутову складну п'єсу, маловідому, було цікаво, що насправді можна з нею зробити", – розповів режисер Іван Уривський.

На одвічні теми кохання і зради, стосунків батьків і дітей нашаровуються сучасні контексти: маніпулювання заради отримання бажаного, неможливість знайти винного та спроба відстояти власний вибір.

"Проблеми вічні. Хочеться кожному бути вільним, мати свою думку, бути особистістю. І дітям , і мамам. Я думаю, що це буде для них корисно подивитися. Бо діти – це діти, мами – це мами. У кожного своя думка, свій шлях. Як каже: "Згодувала пташка діток і розпустила по світу широкому", – зазначила акторка, виконавиця головної ролі Наталі Марина Кошкіна.

Вражаюча пластика і неймовірні перевтілення акторів на тлі мінімалістичних декорацій – усе це не залишає байдужим і тримає глядача до останньої хвилини.

"Я коли прочитав п'єсу, я подумав: "Боже, який архаїчний текст!". Але ж актуальна тема. І зразу виникло питання: " Як це робитиме Іван?" Бо його вистави завжди сучасні, з крутим, я б сказав, європейським напрямком", – поділився актор, виконавець головної ролі Карпа Віталій Ажнов.

Як зізнаються самі актори – зіграти у режисера Івана Уривського мріяли давно. Вистава створювалася і змінювалась упродовж усього підготовчого періоду, а з приводу фіналу, точилися суперечки. Утім він виявився несподіваним для всіх. Прем'єру "Лимерівни" глядачі зможуть побачити на камерній сцені театру імені Івана Франка вже 6 червня.