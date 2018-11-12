"Лжец": в Перми чучело Путина привязали к столбу, есть фото

В российском городе Пермь к столбу привязали чучело с портретом президента России Владимира Путина. К чучелу прикрепили плакат с надписью "Военный преступник".

Соответствующие фото опубликовало местное издание "59.ru.Пермь онлайн".

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Известно, что чучело разместили возле торгового центра вечером 11 ноября. На лбу у "российского президента" было написано "лжец", а на груди – "Военный преступник Пыня В.В".

Кто сделал манекен – местные правоохранители не знают. К тому же очевидцы отмечают, что работники полиции забрали чучело не сразу. Вместо этого они на протяжении некоторого времени наблюдали за происходящим.



В Перми у торгового центра оставили чучело Путина / Источник: 59.ru/

В издании отмечают, что Пыня – это мем, который сначала был собирательным образом пассивного сторонника оппозиции, но сейчас его ассоциируют с российским президентом.