"Брехун": у Пермі опудало Путіна прив'язали до стовпа, є фото

У російському місті Перм до стовпа прив'язали опудало із портретом президента Росії Володимира Путіна. До опудала прикріпили плакат із написом "Військовий злочинець".

Відповідні фото опублікувало місцеве видання "59.ru.Пермь онлайн".

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Відомо, що опудало розмістили біля торговельного центру увечері 11 листопада. На лобі у "російського президента" написали"брехун", а на грудях – "Військовий злочинець Пиня В.В".

Хто зробив манекен – місцеві правоохоронці не знають. До того ж очевидці зазначають, що працівники поліції забрали опудало не відразу. Натомість вони проятгом деякого часу спостерігали за тим, що відбувається.



У Пермі біля торгового центру залишили опудало Путіна/ Джерело: 59.ru/

Видання зазначає, що Пиня — це мем, який спершу був збірним образом пасивного прихильника опозиції, проте нині його асоціюють з російським президентом.