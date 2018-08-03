Мадагаскарские лемуры-под угрозой вымирания, – ученые

Международная группа ученых провела оценку количества лемуров и сообщила о том, что животные находятся под угрозой вымирания. Животные сталкиваются с разрушением их среды обитания – тропических лесов.

Об этом информирует BBC.

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Ученые в ходе исследования изучили последние данные о популяции лемуров и угрозы их жизни, а также зоны проживания.

Рус Миттермейер из организации Global Wildlife Conservation отметил, что существует большой риск вымирания уникальных лемуров Мадагаскара и "угроза всему биоразнообразию в целом". Животные сталкиваются с различными угрозами, в первую очередь разрушением их среды обитания – тропических лесов из-за незаконной вырубки и добычи полезных ископаемых, а также подсечно-огневого земледелия. В результате оказалось, что лемуры находятся в наибольшей опасности среди приматов.

Ученые пришли к выводу, что из 111 известных видов лемуров 105 находятся под угрозой вымирания. Исследователи уже начали осуществление "плана спасения лемуров". Он предусматривает защиту среды обитания, в которой обитают виды, находящиеся под угрозой, и борьбу с бедностью с помощью эко-туризма.