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Мадагаскарські лемури під загрозою вимирання, – вчені

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Вчені заявили, що Мадагаскарські лемури під загрозою вимирання
Вчені заявили, що Мадагаскарські лемури під загрозою вимирання

Міжнародна група вчених провела оцінку кількості лемурів і повідомила про те, що тварини перебувають під загрозою вимирання. Тварини стикаються з руйнуванням їхнього середовища проживання – тропічних лісів.

Про це інформує BBC.

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Вчені у ході дослідження вивчили останні дані про популяції лемурів і загрози їхньому життю, а також зони проживання.

Рос Міттермейер з організації Global Wildlife Conservation зазначив, що існує великий ризик вимирання унікальних лемурів Мадагаскару і "загроза всьому біорізноманіття в цілому". Тварини стикаються з різними загрозами, в першу чергу руйнуванням їхнього середовища проживання – тропічних лісів, через незаконну вирубку та видобуток корисних копалин, а також підсічно-вогневе землеробство. У результаті виявилося, що лемури знаходяться в найбільшій небезпеці серед приматів.

Вчені дійшли до висновку, що з 111 відомих видів лемурів 105 знаходяться під загрозою вимирання. Дослідники вже почали здійснення "плану порятунку лемурів". Він передбачає захист середовища проживання, в якому живуть види, що знаходяться під загрозою, і боротьбу з бідністю за допомогою еко-туризму.

Теги: світ тварин
Джерело: 24 Канал
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