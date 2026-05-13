Мадьяр впервые осудил российскую атаку: как отреагировал Зеленский

Оккупанты 13 мая цинично атаковали Украину беспилотниками. Президент Зеленский отреагировал на осуждение российских ударов от Венгрии.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Как Зеленский отреагировал на заявление Мадьяра?

Президент Зеленский заявил, что реакция премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра на российскую атаку 13 мая является важным сигналом.

По словам главы государства, Москва в очередной раз продемонстрировала всем настоящую опасность не только для Украины, но и для стран Европы.

Атака продолжается. Осуществлен запуск первых ракет. Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны,

– заявил Зеленский.

Также украинский лидер поблагодарил Венгрию за неравнодушие и сильную позицию.

Вниманию! Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что цель атаки противника 13 мая – это нанести удары по критической инфраструктуре Украины. Он предупредил, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги, потому что количество дронов, которую используют оккупанты, только увеличивается, а ночью, вероятно, будет новая комбинированная атака с применением ракет.

Что известно о вражеской атаке 13 мая?

Россия атаковала объекты Нафтогаза в нескольких регионах Украины – есть повреждения, начался пожар. Восстановление поврежденной 13 мая инфраструктуры начнут, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в нескольких областях Украины, повреждены энергетические объекты, мосты и локомотивы. В результате обстрелов в Здолбунове погибли два человека, есть и раненые.

Российские войска атаковали Львовскую область беспилотниками, под ударом были объекты энергетики и промышленности. В результате атаки более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения, а один жилой дом был поврежден.