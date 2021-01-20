В Мадриде прогремел мощный взрыв: несколько зданий разрушены – фото, видео
В испанской столице, Мадриде, прогремел сильный взрыв. Ударная волна разрушила часть жилого дома. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
Это случилось 20 января примерно в 15:00 в районе Пуэрта-де-Толедо. Сейчас идет эвакуация людей, об этом сообщает El mundo.
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Очевидцы жуткого инцидента публикуют видео и фото в соцсетях. Данные геолокации свидетельствуют о том, что взрыв прогремел в здании отеля. Что его повлекло – будут выяснять правоохранители.
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