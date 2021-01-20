В испанской столице, Мадриде, прогремел сильный взрыв. Ударная волна разрушила часть жилого дома. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Это случилось 20 января примерно в 15:00 в районе Пуэрта-де-Толедо. Сейчас идет эвакуация людей, об этом сообщает El mundo.

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Очевидцы жуткого инцидента публикуют видео и фото в соцсетях. Данные геолокации свидетельствуют о том, что взрыв прогремел в здании отеля. Что его повлекло – будут выяснять правоохранители.

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021

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