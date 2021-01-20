У центрі Мадрида прогримів потужний вибух: кілька будівель зруйновані – фото, відео
У іспанській столиці, Мадриді, прогримів сильний вибух. Ударна хвиля зруйнувала частину житлового будинку. Постраждали щонайменше 6 людей, ще 2 – загинули.
Це трапилося 20 січня приблизно о 15:00 у районі Пуерта-де-Толедо. До місця прибувають екстрені служби, наразі триває евакуація людей, про це пише El mundo.
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Де стався вибух
За інформацією El mundo, на місці вибуху розташовані будинок для літніх людей та навчальний заклад.
Водночас очевидці моторошного інциденту публікують відео та фото у соцмережах. Дані геолокації свідчать про те, що вибух міг прогриміти у будівлі готелю.
Сильний вибух у Мадриді 20 січня 2021 року / Фото з соцмереж
Причини вибуху
Кілька місцевих видань повідомили, що вибух міг спричинити витік газу. Чи справді це так – з'ясовуватимуть правоохоронці.
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