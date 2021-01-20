У іспанській столиці, Мадриді, прогримів сильний вибух. Ударна хвиля зруйнувала частину житлового будинку. Постраждали щонайменше 6 людей, ще 2 – загинули.

Це трапилося 20 січня приблизно о 15:00 у районі Пуерта-де-Толедо. До місця прибувають екстрені служби, наразі триває евакуація людей, про це пише El mundo.

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Де стався вибух

За інформацією El mundo, на місці вибуху розташовані будинок для літніх людей та навчальний заклад.

Водночас очевидці моторошного інциденту публікують відео та фото у соцмережах. Дані геолокації свідчать про те, що вибух міг прогриміти у будівлі готелю.

Сильний вибух у Мадриді 20 січня 2021 року / Фото з соцмереж

Причини вибуху

Кілька місцевих видань повідомили, що вибух міг спричинити витік газу. Чи справді це так – з'ясовуватимуть правоохоронці.

Ап

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021

La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

9 dotaciones de @BomberosMad y 11 unidades de @SAMUR_PC se han desplazado a la calle Toledo tras la explosión en un edificio. pic.twitter.com/lkAnX3X55t — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021