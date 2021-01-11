У Роттердамі стався потужний вибух: постраждали 7 будинків – фото
У нідерландському Роттердамі у ніч проти 11 січня 2021 року пролунав сильний вибух. Внаслідок нього постраждали низка автомобілів та 7 будинків – у них вибило вікна.
Деталі вибуху у Роттердамі
Інцидент трапився близько 3 години ночі. Про це повідомляє Rijnmond.
Читайте також Небезпечні розваги: на Дніпропетровщині під час гри у дітей вибухнув запал від гранати
Я схопився зі свого ліжка. Я негайно вийшов на вулицю, щоб подивитися. Побачив, що вікна моїх сусідів і кілька машин повністю зруйновані,
– розповів місцевий мешканець.
За даними видання, подія трапилася внаслідок вибуху ручної гранати.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Крім того, людей з будинків не евакуйовували.
На місці події працюють правоохоронці.
У Роттердамі трапився потужний вибух / Фото Rijnmond
Сильний вибух пошкодив вікна у будинках / Фото Rijnmond
Вибух у Роттердамі пошкодив низку автомобілів / Фото Rijnmond
На місці вибуху у Роттердамі працюють правоохоронці / Фото Rijnmond
Поділитися новиною