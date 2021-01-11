У нідерландському Роттердамі у ніч проти 11 січня 2021 року пролунав сильний вибух. Внаслідок нього постраждали низка автомобілів та 7 будинків – у них вибило вікна.

Деталі вибуху у Роттердамі

Інцидент трапився близько 3 години ночі. Про це повідомляє Rijnmond.

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Я схопився зі свого ліжка. Я негайно вийшов на вулицю, щоб подивитися. Побачив, що вікна моїх сусідів і кілька машин повністю зруйновані,

– розповів місцевий мешканець.

За даними видання, подія трапилася внаслідок вибуху ручної гранати.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Крім того, людей з будинків не евакуйовували.

На місці події працюють правоохоронці.



У Роттердамі трапився потужний вибух / Фото Rijnmond



Сильний вибух пошкодив вікна у будинках / Фото Rijnmond



Вибух у Роттердамі пошкодив низку автомобілів / Фото Rijnmond



Наслідки вибуху у Роттердамі



На місці вибуху у Роттердамі працюють правоохоронці / Фото Rijnmond

Зверніть увагу! За кілька хвилин до вибуху у Роттердамі, у сусідньому місті Барендрехт спалахнув автомобіль. Полум'я поширилося моментально. Авто згоріло вщент.