В нидерландском Роттердаме в ночь на 11 января 2021 года прогремел сильный взрыв. В результате него пострадали ряд автомобилей и 7 домов – в них выбило окна.

Детали взрыва в Роттердаме

Инцидент произошел около 3 часов ночи. Об этом сообщает Rijnmond.

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Я вскочил со своей кровати. Я немедленно вышел на улицу, чтобы посмотреть. Увидел, что окна моих соседей и несколько машин полностью разрушены,

– рассказал местный житель.

По данным издания, происшествие случилось в результате взрыва ручной гранаты.

В результате взрыва никто не пострадал. Кроме того, людей из домов не эвакуировали.

На месте происшествия работают правоохранители.



В Роттердаме произошел мощный взрыв / Фото Rijnmond



Сильный взрыв повредил окна в домах / Фото Rijnmond



Взрыв в Роттердаме повредил автомобили / Фото Rijnmond

Последствия взрыва в Роттердаме



На месте взрыва в Роттердаме работают правоохранители / Фото Rijnmond

Обратите внимание! За несколько минут до взрыва в Роттердаме в соседнем городе Барендрехт загорелся автомобиль. Пламя распространилось моментально. Авто сгорело дотла.