В Роттердаме произошел мощный взрыв: пострадали 7 домов – фото
В нидерландском Роттердаме в ночь на 11 января 2021 года прогремел сильный взрыв. В результате него пострадали ряд автомобилей и 7 домов – в них выбило окна.
Детали взрыва в Роттердаме
Инцидент произошел около 3 часов ночи. Об этом сообщает Rijnmond.
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Я вскочил со своей кровати. Я немедленно вышел на улицу, чтобы посмотреть. Увидел, что окна моих соседей и несколько машин полностью разрушены,
– рассказал местный житель.
По данным издания, происшествие случилось в результате взрыва ручной гранаты.
В результате взрыва никто не пострадал. Кроме того, людей из домов не эвакуировали.
На месте происшествия работают правоохранители.
В Роттердаме произошел мощный взрыв / Фото Rijnmond
Сильный взрыв повредил окна в домах / Фото Rijnmond
Взрыв в Роттердаме повредил автомобили / Фото Rijnmond
Последствия взрыва в Роттердаме
На месте взрыва в Роттердаме работают правоохранители / Фото Rijnmond
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