Мандат МАГАТЭ как международной организации станет одним из источников репутации в мире. Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко.

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Украине нужно быть готовой

После публикации миссией МАГАТЭ своего отчета о работе на Запорожской атомной электростанции Украине нужно быть готовой работать с ним в дальнейшем.

По большому счету, мы на этот отчет уже повлиять не можем, но можем повлиять на то, что делать дальше после того, как эта информация будет обнародована,

– объяснил советник главы ОПУ.

Он также убежден, что "не стоит перегибать палку", когда говорится о международных организациях. Поскольку по состоянию на сегодняшний день других организаций просто не существует.

"Нужно работать с тем, что будет на выходе уже в этом отчете, который сегодня уже фактически написан. Поэтому тем для работы на информационном фронте очень много, но впадать в панические настроения – я бы не советовал", – резюмировал Сергей Лещенко.

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Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС

Утром 5 сентября миссия МАГАТЭ закончила свою работу на Запорожской атомной электростанции. Ее представители выехали на свободную часть территории Украины. На АЭС остались только два эксперта.

В Офисе Президента Украины несколько скептически оценили результаты миссии. Михаил Подоляк выразил сомнения, что эксперты МАГАТЭ вообще осознают, чем опасна ситуация на ЗАЭС.

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