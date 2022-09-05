Мандат МАГАТЕ як міжнародної організації буде одним з джерел репутації у світі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко.

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Україні потрібно бути готовою

Після публікації місією МАГАТЕ свого звіту щодо роботи на Запорізькій атомній електростанції Україні потрібно бути готовою працювати з ним надалі.

За великим рахунком ми на цей звіт вже повпливати не можемо, але можемо повпливати на те, що робити далі після того, як ця інформація буде оприлюднена,

– пояснив радник голови ОПУ.

Він також висловив переконання, що "не варто перегинати палицю", коли мовиться про міжнародні організації. Позаяк станом на сьогодні інших організацій просто не існує.

"Треба працювати з тим, що буде на виході вже в цьому звіті, який сьогодні вже фактично написаний. Тому тем для роботи на інформаційному фронті дуже багато, але впадати в панічні настрої – я б не радив", – резюмував Сергій Лещенко.

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Місія МАГАТЕ на ЗАЕС

Зранку 5 вересня місія МАГАТЕ закінчила свою роботу на Запорізькій атомній електростанції. Її представники виїхали на вільну частину території України. На АЕС залишилися лише двоє експертів.

В Офісі Президента України дещо скептично оцінили результати місії. Михайло Подоляк висловив сумніви, що експерти МАГАТЕ взагалі усвідомлюють, чим небезпечна ситуація на ЗАЕС.

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