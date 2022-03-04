В частности, говорится о том, что международное агентство по атомной энергии прибудет в Украину. Организация проведет срочную проверку украинских АЭС.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Проверка ЧАЭС из-за опасений в ядерной безопасности

Об этом сообщил сам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Организация является ведущим мировым двигателем в рамках мирного использования ядерной технологии. Агентство планирует прибыть в Украину именно для проверки АЭС в связи с обстрелом России.

Также известно, что планируют осуществить проверку и в зоне Чернобыльской атомной электростанции. Именно там враг до сих пор незаконно удерживает работников АЭС.

В целом в МАГАТЭ видят немалые угрозы в ядерной безопасности, поэтому и отправляются напрямую в Украину.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!