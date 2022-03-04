Зокрема, мовиться про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії прибуде в Україну. Організація проведе термінову перевірку українських АЕС.
До теми В Енергоатомі заявили про влучання снаряду в енергоблок ЗАЕС: онлайн-трансляція
Перевірка ЧАЕС через побоювання у ядерній безпеці
Про це повідомив сам голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Організація є провідним світовим рушієм у межах мирного використання ядерної технології. Агенція планує прибути до України саме для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом Росії.
Також відомо, що планують здійснити перевірку і в зоні Чорнобильської атомної електростанції. Саме там ворог досі незаконно утримує працівників АЕС.
Загалом в МАГАТЕ бачать чималі загрози у ядерній безпеці, тому і рушають напряму до України.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!