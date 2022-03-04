Зокрема, мовиться про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії прибуде в Україну. Організація проведе термінову перевірку українських АЕС.

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Перевірка ЧАЕС через побоювання у ядерній безпеці

Про це повідомив сам голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Організація є провідним світовим рушієм у межах мирного використання ядерної технології. Агенція планує прибути до України саме для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом Росії.

Також відомо, що планують здійснити перевірку і в зоні Чорнобильської атомної електростанції. Саме там ворог досі незаконно утримує працівників АЕС.

Загалом в МАГАТЕ бачать чималі загрози у ядерній безпеці, тому і рушають напряму до України.