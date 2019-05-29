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      Магазин с бесплатной одеждой: как в Чернигове рассчитываются словом "Спасибо"

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      В Чернигове посетителей ждет необычный магазин одежды, потому что одежда там бесплатная. Рассчитываться надо только словом "спасибо". Покупатели приходят в магазин, берут необходимую одежду, обувь, технику, посуду и даже книги, однако продавцам денег не платят, а только благодарят.

      Блузки, свитера, куртки, шубы и обувь – многообразие товара в бесплатном магазине поражает. А сами работники магазина не успевают распаковывать коробки.

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      "Люди помогают не только из Чернигова, а и со всей Украины. На открытие мы получили посылку из Волынской области. Буквально вчера нам пришла посылка из Мариуполя, где, открыв – совсем новые вещи. Люди делятся, говорят, что у них нет такого проекта, а в Чернигове есть. То есть помогают уже всей Украиной", – пояснила основательница бесплатного магазина Юлия Гребнева.

      Магазин
      Магазин, где рассчитываются словом "Спасибо"

      Именно Юле Гребневой принадлежит идея создания такого магазина. Помещение ей предоставили бесплатно на одном из местных рынков. Уже за несколько месяцев проект стал настолько популярным, что места оказалось мало.

      Мы сначала открыли небольшое помещение, а затем его расширили еще на три. Это все была не одноразовая акция,
      – добавил директор рынка Олег Бондаренко.

      Посетители магазина – преимущественно малообеспеченные люди. Это инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, переселенцы, дети-сироты. Они могут взять в магазине столько вещей, сколько им нужно. Рассчитаться надо только словом "спасибо".

      Одежда, верхняя одежда. Куртки, свитера, кофточки. Что подойдет. Много не надо,
      – рассказала посетительница Раиса Сизоненко.

      Подобрать одежду посетителям помогают волонтеры, которые работают в магазине. Поэтому без обновок отсюда не выходит никто.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Новости Чернигова Волынь
      Источник: 24 канал
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