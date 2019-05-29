Магазин із безкоштовним одягом: як у Чернігові розраховуються словом "Дякую"

У Чернігові на відвідувачів чекає незвичний магазин одягу, бо одяг там безкоштовний. Розраховуватись треба тільки словом "дякую". Покупці приходять у магазин, беруть необхідний одяг, взуття, техніку, посуд і навіть книги, проте продавцям грошей не платять, а лише дякують.

Блузки, светри, куртки, шуби та взуття – різноманіття товару в безкоштовному магазині вражає. А самі працівники магазину не встигають розпаковувати коробки.

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"Люди допомагають не тільки з Чернігова, а і з усієї України. На відкриття ми отримали посилку з Волинської області. Буквально вчора нам надійшла посилка з Маріуполя, де, відкривши – зовсім нові речі. Люди діляться, говорять, що у них нема такого проекту, а в Чернігові є. Тобто допомагають вже всією Україною", – пояснила засновниця безкоштовного магазину Юлія Гребнєва.



Магазин, де розраховуються словом "Дякую"

Саме Юлі Гребнєвій належить ідея створення такого магазину. Приміщення їй надали безкоштовно на одному з місцевих ринків. Вже за кілька місяців проект став настільки популярним, що місця виявилось мало.

Ми спочатку відкрили невелике приміщення, а потім його розширили ще на три. Це все була не одноразова акція,

– додав директор ринку Олег Бондаренко.

Відвідувачі магазину – переважно малозабезпечені люди. Це інваліди, пенсіонери, багатодітні сім'ї, переселенці, діти-сироти. Вони можуть взяти в магазині стільки речей, скільки їм треба. Розрахуватись треба лише словом «дякую».

Одяг, верхній одяг. Куртки, светри, кофточки. Що підійде. Багато не треба,

– розповіла відвідувачка Раїса Сизоненко.

Підібрати одяг відвідувачам допомагають волонтери, які працюють в магазин. Тож без обновок звідси не виходить ніхто.