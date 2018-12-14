Магазины Impero Group подготовили акции и подарки перед праздниками

Новогодние акции подготовили для своих клиентов концепт-стори мужского итальянской одежды Impero Group.

Кроме скидок на новые коллекции одежды – подарки. И не только для мужчин.

"Каждая женщина, которая приобретет подарок для своего мужчины в период с 8 по 31 декабря, гарантированно получает подарок в виде аксессуара для завершения своего образа. Также мы в очередной раз приобщаемся к ежегодной благотворительной акции: в период с 1 по 15 декабря 5% от каждой покупки мы передаем на подарки детям", – рассказала стилист концепт-стора Impero Uomo Анна Шульгун.

В Impero Group каждый мужчина ещё может подстричься и побрить бороду. К каждому – индивидуальный подход.

"Мы предлагаем следующие услуги: мужская стрижка – разного плана, бритьё – машинкой, также возможно и полноценное бритьё опасной бритвой с определенным аспектом специальных процедур, то есть распаривание и охлаждение лица. Своеобразный релакс для мужчин", – объяснил топ-мастер барбершопа Роман Антонюк .

Недавно бренд Impero Group открыл новые магазины во Львове на Фурманской и в Киеве.