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      Магазины Impero Group подготовили акции и подарки перед праздниками

      Новая тема 4 Читати новину українською

      Новогодние акции подготовили для своих клиентов концепт-стори мужского итальянской одежды Impero Group.

      Кроме скидок на новые коллекции одежды – подарки. И не только для мужчин.

      "Каждая женщина, которая приобретет подарок для своего мужчины в период с 8 по 31 декабря, гарантированно получает подарок в виде аксессуара для завершения своего образа. Также мы в очередной раз приобщаемся к ежегодной благотворительной акции: в период с 1 по 15 декабря 5% от каждой покупки мы передаем на подарки детям", – рассказала стилист концепт-стора Impero Uomo Анна Шульгун.

      В Impero Group каждый мужчина ещё может подстричься и побрить бороду. К каждому – индивидуальный подход.

      "Мы предлагаем следующие услуги: мужская стрижка – разного плана, бритьё –  машинкой, также возможно и полноценное бритьё опасной бритвой с определенным аспектом специальных процедур, то есть распаривание и охлаждение лица. Своеобразный релакс для мужчин", – объяснил топ-мастер барбершопа Роман Антонюк .

      Недавно бренд Impero Group открыл новые магазины во Львове на Фурманской и в Киеве.

      Теги: Стиль и мода
      Источник: 24 Канал
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