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      Магазини Impero Group підготували акції та подарунки перед святами

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      Новорічні акції підготували для своїх клієнтів концепт-стори чоловічого італійського одягу Impero Group.

      Окрім знижок, на нові колекції одягу – подарунки. І не лише для чоловіків.

      "Кожна жінка, яка придбає подарунок для свого чоловіка в період з 8 по 31 грудня, гарантовано отримує подарунок у вигляді аксесуара для довершення свого образу. Також ми вже вкотре долучаємося до щорічної благочинної акції: в період з 1 по 15 грудня 5% від кожної покупки ми передаємо на подарунок діткам", – розповіла стилістка концепт-стору Impero Uomo Анна Шульгун.

      В Impero Group кожен чоловік ще може підстригтися та поголити бороду. До кожного – індивідуальний підхід.

      "Ми пропонуємо такі послуги: чоловіча стрижка – різного плану, гоління – є машинкою, є також і повноцінне гоління небезпечною бритвою з певним аспектом спеціальних процедур, тобто розпарювання та охолоджування обличчя. Своєрідний релакс для чоловіків", – пояснив топ-майстер барбершопу Роман Антонюк.

      Нещодавно бренд Impero Group відкрив нові магазини у Львові на Фурманській та в Києві.

      Теги: Стиль і мода
      Джерело: 24 Канал
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