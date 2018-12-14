Магазини Impero Group підготували акції та подарунки перед святами

Новорічні акції підготували для своїх клієнтів концепт-стори чоловічого італійського одягу Impero Group.

Окрім знижок, на нові колекції одягу – подарунки. І не лише для чоловіків.

"Кожна жінка, яка придбає подарунок для свого чоловіка в період з 8 по 31 грудня, гарантовано отримує подарунок у вигляді аксесуара для довершення свого образу. Також ми вже вкотре долучаємося до щорічної благочинної акції: в період з 1 по 15 грудня 5% від кожної покупки ми передаємо на подарунок діткам", – розповіла стилістка концепт-стору Impero Uomo Анна Шульгун.

В Impero Group кожен чоловік ще може підстригтися та поголити бороду. До кожного – індивідуальний підхід.

"Ми пропонуємо такі послуги: чоловіча стрижка – різного плану, гоління – є машинкою, є також і повноцінне гоління небезпечною бритвою з певним аспектом спеціальних процедур, тобто розпарювання та охолоджування обличчя. Своєрідний релакс для чоловіків", – пояснив топ-майстер барбершопу Роман Антонюк.

Нещодавно бренд Impero Group відкрив нові магазини у Львові на Фурманській та в Києві.