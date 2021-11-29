Впервые эту должность она получила 24 ноября. Однако в тот же день Партия зеленых объявила о выходе из правящей коалиции. Кроме нее туда входила и партия социал-демократов, которую возглавляет Андерссон.

Ранее Новая премьер Швеции ушла в отставку сразу после назначения​

Что предшествовало повторному назначению

Политик подчеркнула, что намерена сформировать коалиционное правительство, в которое будут входить представители социал-демократов и "зеленых". Впрочем, из-за того, что "зеленые" покинули коалицию, появились сомнения относительно легитимности нового правительства. Андерссон отметила, что "каждая сторона имеет право делать свой выбор", и объявила об отставке.

Как прошло новое голосование

Повторное голосование состоялось в понедельник, 29 ноября. Андерссон поддержал 101 депутат Риксдага. Этого стало достаточно, чтобы во второй раз получить должность премьер-министра. За нее голосовали социал-демократы, "зеленые", левые и центристы. Еще 75 политиков воздержались. В Швеции это указывает на то, что депутаты готовы смириться с кандидатурой на должность.

"Против" высказались правые политические силы – вместе они собрали 173 голоса. Впрочем, чтобы отклонить назначение Андерссон, нужно было бы по меньшей мере 175. Чиновница официально вступит в должность после встречи со шведским королем Карлом XVI Густавом.

Обратите внимание! Во время первого голосования против Андерссон высказались 174 политика. Это значит, что от поражения ее отдалял всего лишь один голос.

Чем особенное назначение Андерссон

Андерссон – первая женщина, которая возглавила шведское правительство. Ее назначение особенное и тем, что впервые за 15 лет премьер страны будет работать в однопартийном правительстве. Туда будут входить только социал-демократы. Правительство Андерссон будет самым слабым в истории Швеции после 1978 года. Тогдашнего премьера Ульстена поддерживали всего 39 политиков, что более чем вдвое меньше, чем сейчас у Андерссон.