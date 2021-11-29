Впервые эту должность она получила 24 ноября. Однако в тот же день Партия зеленых объявила о выходе из правящей коалиции. Кроме нее туда входила и партия социал-демократов, которую возглавляет Андерссон.
Ранее Новая премьер Швеции ушла в отставку сразу после назначения
Что предшествовало повторному назначению
Политик подчеркнула, что намерена сформировать коалиционное правительство, в которое будут входить представители социал-демократов и "зеленых". Впрочем, из-за того, что "зеленые" покинули коалицию, появились сомнения относительно легитимности нового правительства. Андерссон отметила, что "каждая сторона имеет право делать свой выбор", и объявила об отставке.
Как прошло новое голосование
Повторное голосование состоялось в понедельник, 29 ноября. Андерссон поддержал 101 депутат Риксдага. Этого стало достаточно, чтобы во второй раз получить должность премьер-министра. За нее голосовали социал-демократы, "зеленые", левые и центристы. Еще 75 политиков воздержались. В Швеции это указывает на то, что депутаты готовы смириться с кандидатурой на должность.
"Против" высказались правые политические силы – вместе они собрали 173 голоса. Впрочем, чтобы отклонить назначение Андерссон, нужно было бы по меньшей мере 175. Чиновница официально вступит в должность после встречи со шведским королем Карлом XVI Густавом.
Чем особенное назначение Андерссон
Андерссон – первая женщина, которая возглавила шведское правительство. Ее назначение особенное и тем, что впервые за 15 лет премьер страны будет работать в однопартийном правительстве. Туда будут входить только социал-демократы. Правительство Андерссон будет самым слабым в истории Швеции после 1978 года. Тогдашнего премьера Ульстена поддерживали всего 39 политиков, что более чем вдвое меньше, чем сейчас у Андерссон.