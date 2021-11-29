Вперше цю посаду вона отримала 24 листопада. Проте у той же ж день Партія зелених оголосила про вихід з правлячої коаліції. Окрім неї туди входила й Партія соціал-демократів, яку очолює Андерссон.
Раніше Нова прем'єрка Швеції пішла у відставку одразу після призначення
Що передувало повторному призначенню
Політикиня підкреслила, що мала намір сформувати коаліційний уряд, до якого входитимуть представниками соціал-демократів та "зелених". Втім, через те, що "зелені" покинули коаліцію, з'явилися сумніви щодо легітимності нового уряду. Андерссон зазначила, що "кожна сторона має право робити свій вибір" й оголосила про відставку.
Як пройшло нове голосування
Повторне голосування відбулося у понеділок, 29 листопада. Андерссон підтримав 101 депутат Риксдагу. Цього стало достатньо, аби вдруге здобути посаду прем'єр-міністерки. За неї голосували соціал-демократи, "зелені", ліві та центристи. Ще 75 політиків утрималися. У Швеції це вказує на те, що депутати готові змиритися з кандидатурою на посаду.
"Проти" висловилися праві політичні сили – разом вони зібрали 173 голоси. Втім, аби відхилити призначання Андерссон потрібно було б щонайменше 175. Політикиня офіційно обійме посаду після зустрічі зі шведським королем Карлом XVI Густавом.
Чим особливе призначення Андерссон
Андерссон – перша жінка, яка очолила шведський уряд. Її призначення особливе й тим, що вперше за 15 років прем'єр країни працюватиме в однопартійному уряді. Туди входитимуть лише соціал-демократи. Уряд Андерссон буде найслабшим в історії Швеції після 1978 року. Тодішнього прем'єра Ульстена підтримували лише 39 політиків, що у понад 2 рази менше, ніж зараз в Андерссон.