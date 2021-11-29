Вперше цю посаду вона отримала 24 листопада. Проте у той же ж день Партія зелених оголосила про вихід з правлячої коаліції. Окрім неї туди входила й Партія соціал-демократів, яку очолює Андерссон.

Раніше Нова прем'єрка Швеції пішла у відставку одразу після призначення​

Що передувало повторному призначенню

Політикиня підкреслила, що мала намір сформувати коаліційний уряд, до якого входитимуть представниками соціал-демократів та "зелених". Втім, через те, що "зелені" покинули коаліцію, з'явилися сумніви щодо легітимності нового уряду. Андерссон зазначила, що "кожна сторона має право робити свій вибір" й оголосила про відставку.

Як пройшло нове голосування

Повторне голосування відбулося у понеділок, 29 листопада. Андерссон підтримав 101 депутат Риксдагу. Цього стало достатньо, аби вдруге здобути посаду прем'єр-міністерки. За неї голосували соціал-демократи, "зелені", ліві та центристи. Ще 75 політиків утрималися. У Швеції це вказує на те, що депутати готові змиритися з кандидатурою на посаду.

"Проти" висловилися праві політичні сили – разом вони зібрали 173 голоси. Втім, аби відхилити призначання Андерссон потрібно було б щонайменше 175. Політикиня офіційно обійме посаду після зустрічі зі шведським королем Карлом XVI Густавом.

Зверніть увагу! Під час першого голосування проти Андерссон висловилися 174 політики. Це означає, що від поразки її віддаляв всього лише один голос.

Чим особливе призначення Андерссон

Андерссон – перша жінка, яка очолила шведський уряд. Її призначення особливе й тим, що вперше за 15 років прем'єр країни працюватиме в однопартійному уряді. Туди входитимуть лише соціал-демократи. Уряд Андерссон буде найслабшим в історії Швеції після 1978 року. Тодішнього прем'єра Ульстена підтримували лише 39 політиків, що у понад 2 рази менше, ніж зараз в Андерссон.