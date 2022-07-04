Мировые лидеры продолжают проводить визиты в столицу Украины и проводить встречи с президентом Владимиром Зеленским. Весь цивилизованный мир объединился для того, чтобы помочь Украине преодолеть российских оккупантов и отстроить наше государство.
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Визит Магдалены Андерссон в Киев
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон совершила визит в Киев. Это ее первый приезд в столицу Украины, но он запомнится надолго.
Сначала она отправилась в Бучу и Бородянку, где собственными глазами увидела массовые захоронения мирных людей и другие последствия преступлений российских оккупантов.
После этого Магдалена Андерссон провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это ее первый визит в Киев и очень результативный. Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к ЕС в будущем,
– написал президент в своем телеграме.
По итогам встречи Зеленский и Андерссон сделали совместное заявление. Они осудили захватническую войну России против Украины, а также отметили готовность делать все для привлечения оккупантов к ответственности.
Также стороны обсудили дальнейший путь Украины в ЕС и дорожную карту реформ, которые необходимо провести нашему государству. Кроме того, наши страны договорились о сотрудничестве во многих областях.
Война России с Украиной: последние события
- Беспилотник российских оккупантов упал на жилой дом в Таганроге. Частная квартира сгорела дотла.
- Россияне решили проводить так называемый "референдум" на оккупированной территории Херсонской области. Движение сопротивления уже объявило о бессрочной акции протеста.
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