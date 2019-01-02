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      В январе Украину накроют мощные магнитные бури: график

      97 Читати новину українською
      Магнитные бури в январе 2019
      Магнитные бури в январе / narodna-pravda.ua

      В январе Украину накроют мощные магнитные бури: график 4, 6 и 16 января 2019 в Украине прогнозируются магнитные возмущения, близкие к магнитной буре уровня G1.

      Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

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      А 24 января, прогнозируется мощный метеоудар. Отметим, что магнитная буря первого уровня G1 сказывается на самочувствии людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

      Магнітні бурі у січні
      Магнитные бури в январе 2019 года: график

      Во время магнитных бурь и геомагнитных колебаний люди могут испытывать головную боль, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение работоспособности и усталость, рост адреналина в крови, обострение хронических заболеваний, стрессы и депрессию.

      Состояние можно облегчить хорошим отдыхом, сбалансированным питанием и прогулками на свежем воздухе.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Магнитные бури
      Источник: Здоров'я 24
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