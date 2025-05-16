Этот морской дрон может наносить противовоздушные удары, уничтожать вражеские корабли и воздушные цели, а также способен участвовать в спасательных операциях. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как морские дроны вытесняют российский Черноморский флот

По словам разработчиков, Magura V7 является ракетоносцем, который может нести пулеметные турели. Такие характеристики дрона являются результатом двухлетней эволюции тактики и техники.

Один из представителей подразделения отмечает, что сначала не было ни опыта, ни информации. Однако все удалось начать с нуля и уже тогда, почти два года назад, украинцы поразили российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

Среди других достижений "Магур" и первое в истории уничтожение корабля морским дроном Magura V5. Кроме этого, с их помощью также были ликвидированы два российских истребителя.

Представитель Group 13 говорит, что сейчас можно уверенно заявить о вытеснении Черноморского флота России в пункты базирования, ведь теперь корабли боятся действовать в открытом море. Этого удалось достичь, в частности, благодаря морским дронам.

Отметим, что Magura V7 имеет радиус действия до 540 морских миль, автономность дрона – не менее 48 часов, или до семи суток в случае использования генератора. Его вес варьируется от 1300 килограммов в пустом состоянии до 3400 килограммов с полной загрузкой.

Полезная нагрузка может достигать 650 килограммов. При полной загрузке аппарат может развивать скорость не менее 39 узлов, тогда как крейсерская скорость составляет 23 узла.