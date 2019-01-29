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      "Зеленый" тариф: сколько миллионов украл "Оппоблок" из карманов украинцев

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      Махинации с "зеленым" тарифом
      Махинации с "зеленым" тарифом / Фото из открытых источников

      "Оппоблоковские" коррупционеры украли из карманов украинцев 300 миллионов гривен, продавая втридорога государству обычную электроэнергию, выдавая ее за возобновляемую.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" рассказал глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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      Антикоррупционное бюро расследовало хищения 300 миллионов гривен из государственного предприятия "Энергорынок". Детективы установили, что конторка запорожских "оппоблоковцев" продавала госпредприятию электроэнергию по завышенной стоимости. Компания "оппоблоковцев" получила "зеленый тариф", подделав документы о введении в эксплуатацию еще не построенных площадей.

      По словам Шабунина, такая украдена сумма является основанием для НАБУ определить подследственность. Об этом в статье 216 Уголовно-процессуального кодекса пишет черным по белому.

      Однако прокуроры чихать хотели на закон, а потому передали дело в Нацполицию Авакова. Конечно, детективы обжаловали решение "САПовца" его руководителю Холодницкому. Интересно, за сколько он продаст это дело. Это еще не все, ведь "Оппоблоковцы" продолжают обворовывать по той же самой схеме. Госпредприятие и дальше переплачивает им за электроэнергию,
      – объяснил глава общественной организации "Центр противодействия коррупции".

      Если не остановить схему, то до окончания действия "зеленого тарифа" убытки государства, то есть украинцев, вырастут с 300 миллионов до одного миллиарда.

      Что такое "зеленый" тариф?
      Специальный тариф, по которому государство закупает электроэнергию у частных лиц, сгенерированную солнечными и ветровыми электростанциями. Это делается для поощрения развития зеленой или, как ее еще называют, альтернативной энергетики.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога Виталия Шабунина "Право на достоинство" за 28 января 2019:

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Коррупция Видеоблоги Оппозиционный блок Тарифы на газ Газ
      Источник: 24 канал
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