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      "Зелений" тариф: скільки мільйонів вкрав "Опоблок" з кишень українців

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      Махінації із "зеленим" тарифом
      Махінації із "зеленим" тарифом / Фото з відкритих джерел

      "Опоблоківські" корупціонери вкрали з кишень українців 300 мільйонів гривень, адже в багато разів дорожче продавали державі звичайну електроенергію, видаючи її за відновлювальну.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

      Читайте також: Продавчиня перерахувала мільйони "Опоблоку": ДБР почне розслідування

      Антикорупційне бюро розслідувало розкрадання 300 мільйонів гривень з державного підприємства "Енергоринок". Детективи встановили, що конторка запорізьких "опоблоківців" продавала держпідприємству електроенергію за завищеною вартістю. Компанія "опоблоківців" отримала "зелений тариф", підробивши документи про введення в експлуатацію ще не побудованих площ.

      За словами Шабуніна, така вкрадена сума є підставою для НАБУ визначити підслідність. Про це у статті 216 Кримінально-процесуального кодексу пише чорним по білому.

      Проте прокурори чхати хотіли на закон, а тому передали справу в Нацполіцію Авакова. Звичайно, що детективи оскаржили рішення "САПівця" його керівнику Холодницькому. Цікаво, за скільки він продасть цю справу. Це ще не все, адже "Опоблоківці" продовжують обкрадати по тій же самій схемі. Держпідприємство й далі переплачує їм за електроенергію,
      – пояснив  голова громадської організації "Центр протидії корупції".

      Якщо не зупинити схему, то до закінчення дії "зеленого тарифу" збитки держави, тобто українців, виростуть з 300 мільйонів до одного мільярду.

      Що таке "зелений" тариф?Спеціальний тариф, по якому держава закуповує електроенергію у приватних осіб, згенеровану сонячними та вітровими електростанціями. Це робиться для заохочення розвитку зеленої або, як її ще називають, альтернативної енергетики.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Віталія Шабуніна "Право на гідність" за 28 січня 2019:

       

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Корупція Відеоблоги Газ Тарифи на газ Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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