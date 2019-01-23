Продавчиня перерахувала мільйони "Опоблоку": ДБР почне розслідування

У відповідь на скаргу юристів "Тисни" (Bihus.Info), суд зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо ймовірної легалізації коштів партією "Опозиційний блок".

Про це повідомило видання Bihus.Info.

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18 січня 2019 року Шевченківський райсуд міста Києва задовольнив скаргу юристів Bihus.Info на бездіяльність слідчих і зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 209 "Легалізація коштів отриманих злочинним шляхом".

Нагадаємо, йдеться про справу фірм-донорів "Опозиційного блоку", одну з яких суд наприкінці 2018 року визнав фіктивною, і засновниця якої отримала умовний термін. Згідно зі звітом партії, ця фірма пожертвувала майже мільйон гривень на "Опоблок", та згодом з'ясувалось, що її засновниця – продавчиня з Обухова – продала невідомим паспортні дані.

На думку юристів Bihus.Info, цей вирок мав би стати передумовою для відкриття справи про ймовірну легалізацію коштів. Попри це, на звернення юристів з проханням перевірити інші підприємства, внескодавців, які мають ознаки "фіктивності" у звіті "Опозиційного блоку", слідчі Державного бюро розслідувань провадження не відкрили.



Ухвала суду щодо ймовірної легалізації коштів партією "Опозиційний блок"

Нагадаємо, продавчиня з Обухова, компанія якої нібито перерахувала мільйон партії "Опозиційний блок", визнана винною за статтею "фіктивне підприємництво". Матір жінки розповіла, що дочка працює в одному з обухівських магазинів, продала свої паспортні дані невідомим і вони зареєстрували кілька фірм, та жодних внесків на діяльність політичної партії "Опозиційний блок" вона не здійснювала.